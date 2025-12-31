Haberler

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kayak merkezi yolu ulaşıma kapandı ve jandarma sürücüleri uyardı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolun kar temizliği için çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından kayak merkezi tamamen karla kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu kayak merkezinin yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, sürücüleri zincir takmaları, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapanan kayak merkezi yolunda kar temizleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
