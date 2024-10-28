Kahramanmaraş'taki Yangın Kontrol Altına Alındı, Denizli'deki Yangına Müdahale Devam Ediyor
Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Denizli Merkezefendi'deki yangına müdahale ise devam ediyor.
(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangına müdahale devam ediyor.
OGM'nün açıklaması şöyle:
"Kahramanmaraş Onikişubat'ta meydana gelen yangın kontrol alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Denizli Merkezefendi'de devam eden yangına ise müdahalemiz sürüyor.
9 helikopter, 76 arazöz ve iş makinesi, 939 personel ile yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."