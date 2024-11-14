Kahramanmaraş'taki Yangın Kontrol Altına Alındı
Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Kahramanmaraş Onikişubat'ta çıkan yangına ilişkin X hesabından açıklama yapan OGM şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş Onikişubat'ta meydana gelen yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor."