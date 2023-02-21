Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. A.K. yönetimindeki 46 AFE 058 plakalı otomobil ile F.G. idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracı, Gaziantep- Kahramanmaraş çevre yolu İl Emniyet Müdürlüğü önünde çarpıştı. Kaza sonrası alev alan otomobildeki yangın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yaralanan A.K, Ö.Ö. ve F.K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Gaziantep Güncel Haberler

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