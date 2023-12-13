Kahramanmaraş'taki tarihi cami deprem sonrası ibadete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi Ala Cami, tadilatın ardından vakit namazlarında cemaatini ağırlamaya başladı. Cami, mozaik ve tarihi eser bölümü tadilat sonuna kadar ziyarete kapalı kalacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde minaresinde hasar oluşması nedeniyle ibadete kapatılan tarihi Ala Cami, tadilatın ardından vakit namazlarında cemaatini ağırladı.

Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yapan Kadirli ilçesindeki tarihi cami, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.

Minaresinde çatlak oluşmasının ardından kapatılan ibadet merkezinde, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde tadilata başlandı.

Çalışmaların devam ettiği Ala Cami, depremin ardından ilk kez vakit namazlarında ibadete açıldı.

Caminin, mozaik, tarihi eser ve yürüyüş yollarından oluşan müze bölümü ise tadilat sonuna kadar ziyarete kapalı kalacak.

"İnsanlar burada başka hava soluyor"

İmam Metin Topaloğlu, AA muhabirine, ibadethanenin, 1800 yıllık geçmişe sahip olduğunu, manastır ve kilise olarak kullanıldıktan sonra Dulkadiroğulları Beyliği döneminden itibaren cami olarak hizmet verdiğini söyledi.

İbadete uygun olmadığı gerekçesiyle 1924'te kapatılan caminin, restorasyon sonrası 2020'de tekrar kapılarını açtığını anımsatan Topaloğlu, "Cami 96 yıl sonra ibadete açıldığında 3-4 kilometre uzaktan sabah namazı için gelenler vardı. İnsanlar burada başka hava soluyor, ibadetlerini farklı mutlulukla yapıyordu." dedi.

Topaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kapatılan caminin vakit namazlarında yeniden açıldığını belirterek, "Camimizin tekrar ibadete açılmasına vesile olanlara şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah yakın zamanda tadilat tamamlanacak ve camimiz gün boyu ziyarete açık hale gelecek." diye konuştu.

Vatandaşlardan Cemal Börklü ve Kurtuluş Özkaya da tarihi camide vakit namazlarını yeniden kılabildikleri için mutlu olduklarını anlattı.