Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta pazarcılar arasında çıkan ve 3 kişinin silahla yaralandığını kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta pazarcılar arasında çıkan ve 3 kişinin silahla yaralandığını kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Açık Pazar alanında 15 Temmuz'da tezgah yeri yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda kimlikleri belirlenen D.Y, M.Ç, M.Ç, C.Y, Z.K. ile Ş.E. gözaltına alındı.

Yakalananların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Şeyhşamil Mahallesi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title