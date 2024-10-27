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Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Kahramanmaraş'ta 3 gün önce başlayan orman yangını, 130 personel ve 3 helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın bölgesinin sarp arazisi müdahaleyi zorlaştırırken, yerel halk da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta 3 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. 130 personelin kontrol altına almaya çalıştığı yangına havadan da 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Yangın, geçen perşembe günü saat 07.45 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin kırsalında bulunan Küçüksır Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler alevlere müdahale etmeye başladı. 130 personel yangına 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi 13 hizmet aracı ile müdahale ederken, havadan da 3 helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor.

2.5 KİLOMETRE HORTUM DÖŞENDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da 4 ekiple destek verdiği söndürme çalışmaları 3 gündür aralıksız devam ediyor. Yangın çıkan bölgenin sarp ve kayalıklardan oluşması, ekiplerin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor. Köy halkının da destek verdiği ekipler, kayalıkların olduğu bölgeye yaklaşık 2.5 kilometre hortum döşeyerek alevlere müdahale etmeye çalışıyor.

Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangının söndürme çalışmaları devam ederken, Küçüksır Mahalle Muhtarı Fatih Bacak da ekiplere kendi imkanlarınca destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Bacak, "Gedik Mevkinde yangın devam ediyor. Dallarla söndürme çalışmasına devam ediyoruz. Orman işletme müdürlüğümüz de helikopterle devam ediyor. Aynı zamanda Sadıklı, Kalekaya, Çokran, Büyüksır ve Karadere'den de bütün vatandaşlarımız seferber oldu. Yaklaşık 200 kişi varız şu anda yangınla mücadele eden. Ama yangın çok genişlediği için önünü alamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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