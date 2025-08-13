Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Üçüncü Gününde Kontrol Altına Alındı

Göksun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında, 243 personel ve çeşitli araçlar görev aldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangını üçüncü gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kavşut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 8 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 9 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 2 itfaiye aracı ve 243 personeli sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

