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Kahramanmaraş'taki Kömür Sahasında Göçük Meydana Geldi

Kahramanmaraş'taki Kömür Sahasında Göçük Meydana Geldi
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Afşin-Elbistan Linyitleri Kışlaköy Kömür Sahası'nda meydana gelen göçükte ölü ve yaralanan olmadı. Ekiplerin zamanında yaptığı tespit sayesinde faciadan dönüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kışlaköy Kömür Sahası'nda göçük meydana geldi. Ölü ve yaralanın olmadığı olayda göçük anı cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, çatlakların tespit edilip personelin sahadan çekilmesi faciayı önledi.

AEL Kışlaköy Kömür Sahası'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş makineleri göçük altında kaldı.

Ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ederken, göçük anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iş makinelerinin toprak altında kalması ve havaya yükselen toz bulutu yer aldı.

Öte yandan, görevlilerin dün, döküm alanında çatlaklar tespit ettiği, bu tespit üzerine işçilerin sahadan çekildiği, bunun da faciayı önlediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Çevre Afşin

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