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Kahramanmaraş'taki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 19 tutuklama

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Kahramanmaraş'taki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 19 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u, tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u, tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay önce çalışma başlatan jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 24 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Gerekli belge ve delillerin toplanmasının ardından 2 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Türkoğlu ilçesinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 11 cep telefonu, 120 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatları ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüpheli de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.Öte yandan şüphelilerden uyuşturucu alıp, kullandığı tespit edilen 40 kişiye yasal işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kahramanmaraş Jandarma Güncel Haberler

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