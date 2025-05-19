Kahramanmaraş'taki Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı
Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, açık hava deposundaki kağıt balyalarında başladı ve çevredekilerin müdahalesi sonrası itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir kağıt fabrikasının açık hava deposunda çıktı. Depodaki kağıt balyalarından alevlerin yükseldiğini görenler, hemen depo çevresindeki yangın söndürme sistemini devreye alarak alevlere müdahale etmeye başladı.
Alevler kısa sürede yayılınca ihbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikaya ulaşan ekiplerin çalışması sonrası alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel