KAHRAMANMARAŞ'TAKİ İLK DEPREM MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

KAHRAMANMARAŞ'ta büyük yıkıma neden olan ilk deprem, kentteki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ'ta büyük yıkıma neden olan ilk deprem, kentteki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremle birlikte market rafların tüm ürünlerin sarsıntıyla birlikte yere düştüğü görüldü.

Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma neden olan depremin 20'nci gününde, kentteki enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Kentte meydana gelen ilk depremin sarsıntısı ise Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 73005'nci sokaktaki bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Marketin iç ve dış bahçesindeki güvenlik kamerası görüntülerinde, sabah 04.17'de meydana gelen depremle birlikte raflardaki ürünlerin sarsıntıyla birlikte aşağı düştüğü görüldü.