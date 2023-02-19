Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin 14. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin 14. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afad ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları, enkaz altında kalan kişilerin yakınları da takip ediyor. Gece de devam eden çalışmaların kentteki 10 farklı noktada sürdürüldüğü belirtiliyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında ise kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve çeşitli firmalara ait iş makineleri ve operatörler görev alıyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş AFAD Güncel Haberler

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