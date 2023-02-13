Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ENKAZDA ANNEANNE, KIZI VE TORUNU İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

Güncel Haberler

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerde yıkılan 7 katlı binanın enkazında Ayşe Ballı ile kızı ve 25 günlük torunu için çalışmalara devam edilirken, yakınları ise umutlu bekleyişini sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerde yıkılan 7 katlı binanın enkazında Ayşe Ballı ile kızı ve 25 günlük torunu için çalışmalara devam edilirken, yakınları ise umutlu bekleyişini sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta 2 büyük deprem sonrası arama- kurtarma çalışmaları, aralıksız yürütülüyor. Köpekler ve termal kameralar ile yapılan çalışmaların ardından Hayrullah Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Aydın Apartmanı'nın 2'nci katında; Ayşe Ballı, kızı Ayşe Mine Ballı ile 25 günlük torunu Miran Ayaz'ın yaşıyor olma ihtimali üzerine takviye ekipler sevk edildi. Buradaki çalışmalar, maden işçileri ve İspanyol ekip tarafından sürdürülüyor. Ön tarafında 3 katlı ve yıkılmayan iş yeri olduğu için ekipler, yıkılan binaya doğru koridor açarak, 7 katlı binanın 2'nci katına ulaşmaya çalışırken, yakınları ise gelecek iyi haberi bekliyor.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Aydın Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title