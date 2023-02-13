KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ENKAZDA ANNEANNE, KIZI VE TORUNU İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerde yıkılan 7 katlı binanın enkazında Ayşe Ballı ile kızı ve 25 günlük torunu için çalışmalara devam edilirken, yakınları ise umutlu bekleyişini sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta 2 büyük deprem sonrası arama- kurtarma çalışmaları, aralıksız yürütülüyor. Köpekler ve termal kameralar ile yapılan çalışmaların ardından Hayrullah Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Aydın Apartmanı'nın 2'nci katında; Ayşe Ballı, kızı Ayşe Mine Ballı ile 25 günlük torunu Miran Ayaz'ın yaşıyor olma ihtimali üzerine takviye ekipler sevk edildi. Buradaki çalışmalar, maden işçileri ve İspanyol ekip tarafından sürdürülüyor. Ön tarafında 3 katlı ve yıkılmayan iş yeri olduğu için ekipler, yıkılan binaya doğru koridor açarak, 7 katlı binanın 2'nci katına ulaşmaya çalışırken, yakınları ise gelecek iyi haberi bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel