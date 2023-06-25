Kahramanmaraş'taki depremzedeler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Kahramanmaraş'taki depremlerde iş yerleri yıkılan esnaf Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda müşterilerini kendi iş yerlerinde karşılayan Kahramanmaraşlı esnaf, iş yerleri yıkılınca müşterilerini sosyete pazarında karşılamaya başladı. İş yerleri yıkılan 50 esnaf Onikişubat ilçesindeki sosyete pazarında kurdukları stantlarda tezgahlarının başında müşterilerini bekliyor.

Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde iş yeri bulunan esnaf Ayşe Nurlu, giyim mağazası yıkılınca pazarda tezgah açtığını söyledi.

Depremde çok sayıda esnaf arkadaşını, 2 otomobiliyle iş yerini kaybettiğini anlatan Nurlu, "İş yerimiz yıkılınca pazarda tezgah açmaya karar verdik. Şu anda sosyete pazarındayız tezgah açıyoruz bu şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. Tam bayram sevinci var diyemem ama şu anda hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği için de herkes çocukları ve kendileri için alışverişlerini güzel şekilde yapıyor." dedi.

Esnaf Emine Burcu Budak ise depremzede esnafa destek için müşterilerini pazarda açtıkları tezgaha beklediklerini söyledi.

Bayram üzeri çarşıda yoğunluk yaşanmaya başladığını ifade eden Budak, "Şu anda vatandaşlarımıza hizmet için buraları açtık. Vatandaşlar buraya gelip alışveriş yapsınlar ihtiyaçlarını karşılasınlar. Şu an yoğunluğumuz gördüğünüz gibi var. 4 gün boyunca böyle olacağını düşünüyoruz. Herkesi de buraya alışveriş yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Pazar sorumlusu Zekeriya Zülfü ise depremde iş yeri yıkılan 50 esnafın pazara tezgah açtığını belirtti.