Kahramanmaraş'taki Depremde Yıkılan Bina Davasında Mütaala Süreci Başladı

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 44 kişinin yaşamını yitirdiği 2 bloklu Said Bey Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu, 8 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, esas hakkında mütalaa hazırlanması için dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 2 bloklu Said Bey Sitesi 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkıldı, 44 kişi yaşamını yitirdi. Binanın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 10'uncu duruşması görüldü. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık müteahhit Hasan Çam (54), tutuksuz sanıklar yapı denetim şirketi sahibi Halil Y. (56), taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları salonda hazır bulundu. Aynı suçtan yargılanan tutuksuz sanık yapı denetim görevlisi Yavuz K. (56), yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y. (34) ise yaşadıkları şehirlerdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Haklarında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezaları istenen şantiye şefleri Murat K. (40) ve Halil İbrahim U. (35) ile 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapisleri istenen tutuksuz Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Ö. (47) ve Müdür Yardımcısı Serap B. (42) ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada mahkeme başkanı, bir önceki celsede Pamukkale Üniversitesi'nden kök rapordaki çelişkilere yönelik istenen ek raporun dosyaya girdiğini ve raporda tüm sanıkların asli kusurlu olduğunu belirterek rapora karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Müteahhit Hasan Çam savunmasında, raporda kendisine binayı ruhsatsız yaptığına dair kusur verildiğini ancak ruhsat aldıklarını söyledi. Yine raporda kalitesiz malzeme kullanılmasından dolayı kendisine kusur verildiğini ve bunu kabul etmediğini belirten Çam, "Bu binayı yapan kalıpçı 50 yıllık kalıpçı. Bu kalıpçı oradan kızına daire aldı. Malzemeler kalitesiz olsa 50 yıllık kalıpçı kızına daire almazdı oradan" dedi.

Bilirkişi raporlarında asma kat olarak belirtilen yerin asma tavan olduğunu ifade eden Hasan Çam, "Bilirkişilerden buranın kapatılıp kullanıma açılmış diye bir yazı geliyor. Biz buraya kapattık, asma tavan yaptık. Tüm marketlerimde asma tavan yapılıyor ve biz de burayı asma tavan yaptık. Yapmam sebebim, galeri boşlukları çok genişti. Demirleri o yüzden kullandık. Burası kullanıma kapalıydı" diye konuştu.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Bunun üzerine mahkeme başkanı projede olup olmadığını sordu. Hasan Çam, "Projede yoktu efendim" deyince mahkeme başkanı "Peki niye yaptınız? ya da izin aldınız mı?" diye sordu. Hasan Çam, kendisini şöyle savundu:

"Ben teknik değilim, market işletmecisiyim. Teknik insanlara yaptırdık. Ben onun suç olduğunu bilmiyordum. Orada sonuçta binlerce insan alışverişe giriyor, soğuktan sıcaktan korumamız lazım. Klima koymak için yaptırdık. Yapma sebebimiz sadece bu. Bu da yıkıma sebep değildi. Kullanmak için yapmadık, asma tavan için yaptık. Nasıl yıkıldığını bilemiyorum. Depremin çok büyük olduğunu söylüyorlar. Raporlarda asma katta yapılan durumun binanın göçmesinde esaslı etken olduğu gösterilmiş ve 3 raporda da ortak nokta bu."

Diğer sanıklar Halil Y., Melike Y. ve Yavuz K. ise bilirkişi raporlarını kabul etmediklerini, binanın yıkılmasında bir kusurlarının olmadığını belirterek beraatlerini talep etti.

Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların olası kasttan yargılanıp cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme savcısı ise sanıklardan Hasan Çam'ın tutukluluk halinin devamına karar verilip, esas hakkında mütalaa için dosyanın kendilerine tevdi edilmesini talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti Hasan Çam'ın tutukluluk halinin devamına ve esas hakkında mütalaa hazırlanması için dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verip davayı 30 Aralık'a erteledi.