Kahramanmaraş'taki deprem Bitlis'te de şiddetli bir şekilde hissedildiBİTLİS Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Bitlis, Van ve Muş'ta da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Kahramanmaraş'taki deprem Bitlis'te de şiddetli bir şekilde hissedildi

BİTLİS Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Bitlis, Van ve Muş'ta da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Yaklaşık bir saat meydana gelen Kahramanmaraş depreminden dolayı bölge halkı kar yağışına aldırış etmeden kendilerini dışları attılar. Can havliyle kendilerini dışarı atan vatandaşlar kimisi araçlarına kimisi petrollere sığındı. Sabaha karşı meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmayıp Bitlis Valisi Oktay Çağatay, il genelinde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini söyledi. Ailesi birlikte kar yağışına aldırış etmeden dışarı çıkan vatandaşlar depremi çok şiddetli bir şekilde hissettiklerini söylediler.

Öte yandan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı camilerde salalar okunmaya başladı.