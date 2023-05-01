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Kahramanmaraş'taki Berit Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

Kahramanmaraş'taki Berit Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Berit Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Berit Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanağın ardından Toros kıvrım dağlarının bir parçası olan 3 bin 50 rakımlı Berit Dağı'nda mayısta kar yağışı etkisini gösterdi.

Yüksek kesimleri kısmen beyaza bürünen Berit Dağı'nın eteklerinde baharda açan çiçekler ve yeşil örtü güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş Toros Dağları Güncel Haberler

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