Kahramanmaraş'taki Berit Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Berit Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanağın ardından Toros kıvrım dağlarının bir parçası olan 3 bin 50 rakımlı Berit Dağı'nda mayısta kar yağışı etkisini gösterdi.

Yüksek kesimleri kısmen beyaza bürünen Berit Dağı'nın eteklerinde baharda açan çiçekler ve yeşil örtü güzel görüntüler oluşturdu.