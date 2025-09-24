Kahramanmaraş'taki Barajların Doluluk Oranı Kriz Düzeyinde

Kahramanmaraş'ın içme suyunu karşılayan 3 barajın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle büyük ölçüde düştü.

Su kaynakları bakımından önemli kentlerden Kahramanmaraş'ta, kuraklık nedeniyle barajların doluluğunda büyük düşüş yaşanıyor.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk, Kartalkaya'da yüzde 31'e, Menzelet'te yüzde 38'e, Ayvalı'da ise yüzde 1'e geriledi.

Deprem de su kaynaklarını olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kevser Cırık, AA muhabirine, kentte yetersiz yağışlar ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasıyla yaşanan kuraklığın yanı sıra 6 Şubat 2023'teki depremlerin de kentteki yer altı ve yer üstü su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta tarımsal sulama, içme suyu ve enerji üretiminde kullanılan 8 baraj bulunduğunu ifade eden Cırık, kuraklık nedeniyle Ayvalı Barajı'nın su miktarının yüzde 1 sevilerine kadar düştüğünü belirtti.

"Geçen yıla oranla yüzde 30 seviyelerine kadar düştü"

Depremin yer altı su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini, şehir alt yapısına zarar verdiğini, bunun yanı sıra düşük yağış ve yüksek sıcaklığın yüzeysel su miktarının ve yer altı su kaynaklarının azalmasına sebep olduğunu dile getiren Cırık, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş, Türkiye genelinde su potansiyeli en yüksek kentlerden biri fakat son yıllarda yaşadığımız kuraklık barajlarımızı ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş'ta kullanıma açık 8 barajımız var. Bu barajlarımızın doluluğu geçen yıla oranla yüzde 30 seviyelerine kadar düştü. Şu anda mevcut barajlarımızın içinde en riskli durumda olan içme suyunda kullandığımız Ayvalı Barajı ve su seviyesi yüzde 1 civarında. Şu anda içme suyu için çeşitli alternatif kaynaklara yöneldik. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılavuzlu Barajı'ndan Ayvalı Barajı'na takviye yapılıyor ve şehrin içme suyu ihtiyacının büyük oranda çözülmesi sağlanıyor."

Kentteki 8 barajın geçen yıl ile bu yılın aynı dönemindeki doluluk oranları şöyle: