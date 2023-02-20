Kahramanmaraş'taki 55 haneli köyde, sadece 3 ev ayakta kalabildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı 55 haneli Kuyumcular köyünde, depremden sonra yalnızca köydeki cemevi ile 3 ev ayakta kalabildi.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan 250 nüfuslu köyde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde, tuğla ve yığma taştan yapılmış evlerin tamamına yakını yıkıldı. Ayakta kalabilen cemevi ile 3 evde ise hasar oluştu. Enkaz altında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Depremin ardından nüfusun yarısından fazlası köyden ayrıldı. Kalanlar ise AFAD ekiplerince kurulan çadırlarda barınıyor. Bu arada depremin ardından köye yakın arazilerde de yarıkların oluştuğu gözlendi.

Köy sakinlerinden 50 yaşındaki Aytaç Nergis, depremde kendisinin de yaşadığı evin yıkıldığını belirtti.

Depremde evin dışına kendilerini zor attıklarını aktaran Nergis, "Evden nasıl çıktığımızı inanın biz de hatırlamıyoruz. Bundan daha kötüsü olacağını sanmıyorum. Köyümüzde 55 haneden 52'si yıkılmış durumda." ifadesini kullandı.

Yaşamlarına köyde devam edip etmeyeceklerini henüz kararlaştırmadıklarını dile getiren Nergis, şunları kaydetti:

"Şu an çadırlarda kalıyoruz. Nerede kalacağız, nerede yaşayacağız, neler yapacağız, burada kalabilecek miyiz; herkesin kafasında bu düşünceler var. Tüm hayallerimiz, hayatımız buradaydı. İnsanlar burada bir şeyleri kendi çabasıyla yapıyordu. Kendi yağımızda kavruluyorduk. Şimdi o yağ da yok, onu kavuracak ateşimiz de. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin."

Aytaç Nergis'in eşi Hatice Nergis ise depremde yaşadığı korkuyu hala yenemediğini anlattı.