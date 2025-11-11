Haberler

Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 9 Araç Hasar Gördü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araçta hasar oluştu. Yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini aldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 9 araçta hasar meydana geldi.

Sümbüllü Bulvarı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, birbirleriyle çarpışan 9 araç hasar gördü.

Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bir süre tek şeritten sağlanan trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
