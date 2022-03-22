Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanenin birinci katından düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanenin birinci katından düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinin psikiyatri servisinde tedavi gören S.Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan S.Ö, sağlık ekiplerince götürüldüğü hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Araştırma, Güncel, Haberler

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