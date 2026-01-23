Haberler

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreyi geçti. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, AFAD ekipleri mahsur kalan 320 kişiyi tahliye etti.

Kahramanmaraş'ta dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı nedeniyle Göksun-Geben kara yolu ulaşıma kapanırken, Göksun-Pınarbaşı ve Göksun- Kahramanmaraş kara yollarında tır geçişlerine izin verilmiyor.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapıyor.

Kar yağışının etkili olduğu kentte, insan ve araç trafiğinde azalma yaşandığı gözlemleniyor.

Öte yandan, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalan 320 kişiyi bulundukları yerden tahliye ederek konteyner kente ve yurtlara yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentteki otogar ve hastanelerde çorba ikramında bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var