Kahramanmaraş'ta YKS'ye girecek öğrencilere deneme sınavı yapıldı
AA - Sinan Doruk - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına girecek öğrenciler için deneme sınavı düzenledi.
AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına girecek öğrenciler için deneme sınavı düzenledi.
Afşin Belediyesi ile İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Gerçek Sınavı Yakala" projesi kapsamında, YKS sınavına hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla uygulanan deneme sınavı 15 okulda 620 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gazetecilere, eğitim alanında uygulanan projelerle öğrencilerin başarı düzeyini daha da yukarı taşımak istediklerini belirtti.
Güven, amaçlarının öğrencilerin gerçek sınav ortamına adaptasyonunu sağlamak olduğunu ifade etti.
AA / Sinan Doruk - Güncel