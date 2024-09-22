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Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta sağanak yağmur sırasında yıldırım isabet eden Ahmet Gizir (64) yaşamını yitirdi. Olayda iki keçinin de öldüğü bildirildi. Şehirdeki yağışlar günlük hayatı olumsuz etkileyerek su baskınlarına ve yol çökmesine neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, yıldırımın isabet etiği Ahmet Gizir (64), hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Malik Ejder Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte şehrin farklı noktalarına yıldırımlar düştü. Bu yıldırımlardan biri, keçilerini otlatan Ahmet Gizir'e isabet etti. Gizir'in yerde hareketsiz kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gizir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yıldırımın isabet ettiği 2 keçinin de öldüğü anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Gizir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SAĞANAK YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öte yandan sağanak yağış, şehirde günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Yağış, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden olurken, araçlar yolda ilerlerken zorlandı. Yağmur nedeniyle bazı yollarda çökmeler yaşandı ve 2 araç da çökmeyle birlikte açılan çukura düştü. Bir alışveriş merkezinin tavanın bir kısmı da yağmur nedeniyle çöktü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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