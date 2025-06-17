Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu 26 yaşındaki operatör Ömürcan Akyürek enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in (26) kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Bu arada, binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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