Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Operatörü Enkaz Altında Kaldı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında iş makinesi devrildi. Operatörün kurtarılması için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kaldığı belirlenen iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlattı.
