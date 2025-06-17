Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Operatörü Enkaz Altında Kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta iş makinesi operatörü, bir binanın yıkım çalışması sırasında enkaz altında kaldı. Operatörü kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Alaaddin Özdenören Caddesi'nde meydana geldi. Daire sahipleri tarafından kentsel dönüşüm kararı alınan 8'er katlı 2 bloklu binaların yıkımı sırasında, iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. İhbarla olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin operatörü kurtarmak için çalışması devam ediyor.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,