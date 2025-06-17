Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Devrildi, Operatör Enkaz Altında Kaldı
Kahramanmaraş'ta yıkımı yapılan ağır hasarlı binanın iş makinesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan operatörün kurtarılması için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel