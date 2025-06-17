Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Devrildi, Operatör Enkaz Altında Kaldı

Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Devrildi, Operatör Enkaz Altında Kaldı
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Kahramanmaraş'ta yıkımı yapılan ağır hasarlı binanın iş makinesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan operatörün kurtarılması için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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