Kahramanmaraş'ta Yıkım Kazasında Hayatını Kaybeden Operatör Memleketinde Defnedildi

Kahramanmaraş'ta Yıkım Kazasında Hayatını Kaybeden Operatör Memleketinde Defnedildi
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Kahramanmaraş'taki ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki operatör Ömürcan Akyürek, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkazda kalarak yaşamını yitiren operatör Ömürcan Akyürek, memleketi Ordu'da son yolcuğuna uğurlandı.

Akyürek için Aybastı ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'ndeki babaevinin önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Akyürek'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine devrilmişti.

Binanın enkazında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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