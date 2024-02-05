Kahramanmaraş'ta yıkılan Galeria Sitesi ismiyle yaşamaya devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ Merkezli depremlerde 1 bloku çöken, 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin diğer 3 bloku da kontrollü olarak yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından geriye boş bir arazi kalırken, kentin simgelerinden olan ve yıkımından önce durak konumunda olan Galeria'nın ismi, minibüslerde kullanılmaya devam ediyor. 11 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Domluoğlu (33) yolculardan 'Galeria'da inecek var' sözünü her duyduklarında burukluk ve acı yaşadıklarını belirterek, Orası bizim sembolümüzdü. Hala daha dışarıdan gelen yabancı misafirler Galeria Sitesi'ni soruyorlar. Artık orası yok. Orası bizim son durağımızdı. Tüm yolcular en son orada inerdiö dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Yıkılan binalardan Yenişehir ilçesindeki kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren ve 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. Galeria Sitesi'nde 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blok da kontrollü yıkım sırasında çöktü. Yıkılan sitede enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi, mülk sahipleri de yerinde dönüşüm için başvuru yaptı. Siteden geriye boş arazi kalırken, yıkımından önce minibüs ve otobüslerin durağı konumundaki Galeria'nın ismi, minibüslerde kullanılmaya devam ediyor.

'ORASI BİZİM SEMBOLÜMÜZDÜ'

11 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Domluoğlu (33), 'Galeria'da inecek var' sözünü her duyduklarında burukluk ve acı yaşadıklarını ifade ederek, Orası bizim sembolümüzdü hala daha dışarıdan gelen yabancı misafirler Galeria Sitesi'ni soruyor. Artık orası yok ama tekrardan yapılırsa iyi olur. ya da orada Galeria diye bir anıt yapsalar. Orası bizim son durağımızdı. Tüm yolcular orada en son inerdiö dedi.

30 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Veysi Bingöl de (43), sitenin açılış tarihinde kentin en güzel yapılarından biri olduğunu belirterek, Böyle oldu sonu. İnsanlar içinde vefat etti. Biz ismini yaşatıyoruz. Dağkapı minibüsleri genelde taşıyor. Tabi biz de Galeria olarak kullanıyoruz. Oradaki ölen insanlar gözümüzün önüne geliyor, üzülüyoruz. Ölenlerden 5'i, benim akrabalarımdıö diye konuştu.

Yıkılan site önündeki taksi durağında şoförlük yapan Harun Temel de, Galeria'da çocukluğunun geçtiğini ifade ederek, İsminin yaşatılmasını temenni ediyoruz. Minibüslerin bir kısmında yazıyor. Ama belli bir zamandan sonra kalkacak, burası unutulacak. Ama biz tekrar yaşatılmasını istiyoruz. Burası ilk alışveriş merkeziydi. Burası çocukluğumuzun alışveriş merkezidir. Burada yaşadıkö şeklinde konuştu.