KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAHRAMANMARAŞ - Yetim çocuklar için gezi düzenlendi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Gaziantep Hayvanat Bahçesi gezisi Osmaniye Masal Parkı gezisi Geziden detaylar KAHRAMANMARAŞ - 50 yetim çocuk için gezi programı düzenlendi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi gezisi

Osmaniye Masal Parkı gezisi

Geziden detaylar

KAHRAMANMARAŞ - 50 yetim çocuk için gezi programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) kapsamında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Asımın Nesli Diriliş Derneği tarafından birlikte yürütülen "Biz Gönülden Kardeşiz Projesi" ile 7-15 yaş arasında 50 yetim çocuk, 50 gönüllü gençle geziye çıktı.

Kişisel gelişim seminerleri, resim, müzik, yüzme kursları ve sportif faaliyetlerin yapıldığı program kapsamında çocuklar, eşleştirildiği gönüllü gençlerle Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Osmaniye Masal Park'ını gezdi.

Asımın Nesli Diriliş Derneği Başkanı Faruk Ali Sözbilici, gazetecilere, hem bakanlığın hem de belediyenin destekleriyle yetim çocuklar için projeler yaptıklarını, onları sevindirmeye ve mutlu etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title