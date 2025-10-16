Yeşilay Kahramanmaraş'tan Farkındalık Etkinlikleri

Kahramanmaraş'ta Yeşilay ekipleri, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenliyor.

Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi ekipleri ve gönüllüleri, kent genelindeki okullarda sağlıklı yaşam bilincini artırmak için eğitimlerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Ekipler, ortaokul öğrencilerine "sağlıklı yaşam" ile "teknoloji ve tütün bağımlılığı", lise öğrencilerine ise "tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı" konularında eğitim veriyor.

Bu kapsamda Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtıldı. Programda ayrıca dans, taş boyama ve sudoku atölyeleriyle öğrencilerin sosyal farkındalıkları güçlendirildi.

Yeşilay Kahramanmaraş Şube Sorumlusu Asude Çelebi, etkinliğin amacının gençlerde bağımlılıkla mücadele bilincini artırmak olduğunu belirterek "11. sınıf öğrencilerimize yönelik farklı atölye çalışmalarıyla farkındalık oluşturduk. Amacımız, bağımsız ve bilinçli nesiller yetiştirmek. Gençlerin boş vakitlerini Yeşilay faaliyetleriyle değerlendirmelerini istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan 11. sınıf öğrencisi Zeynep Yenitaş ise Yeşilay ekiplerinin okulda gerçekleştirdiği bilgilendirme ve atölye çalışmalarının kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirerek, bu tür etkinliklerin artmasını istediklerini söyledi.