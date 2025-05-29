Kahramanmaraş'ta Yerinde Dönüşüm Çalışmaları Hızla İlerliyor

Kahramanmaraş'ta Yerinde Dönüşüm Çalışmaları Hızla İlerliyor
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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası İsa Divanlı Mahallesi'nde başlatılan yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. 280 konut ve 90 iş yeri inşa ediliyor. Proje, güvenli ve modern yapılarla mahalledeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm çalışmaları hızla ilerliyor

KAHRAMANMARAŞ - Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta yürütülen yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ilerken, İsa Divanlı Mahallesi'nde 280 konut ve 90 iş yeri yapılıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesinin hızla ilerlediği bildirildi. Bölgede eski yapıların yıkılması sonrası toplam 280 konut ve 90 iş yerinin inşa edilmeye başlandığı kaydedildi. Deprem riski taşıyan eski yapıların yerine modern, güvenli ve donanımlı yeni binalar yapılması hedeflenen proje kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmalarınında eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi. Proje ile mahalledeki yaşam kalitesi artarken, vatandaşların güvenli konutlara kavuşması amaçlandığı aktarıldı.

İsa Divanlı Mahallesi'ndeki yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının, kent genelindeki dönüşüm projeleri arasında önemli bir örnek olarak ta öne çıkıyor. Sahada, çok sayıda işçi, mühendis ve teknik personel görev yaparken konut ve iş yerlerinin planlanan sürede bitmesi bekleniyor.

Mahalle Muhtarı Selahattin Poyraz, "6 Şubat depremlerinden sonra çalışmalar hızla sürüyor. En çok yıkım olan mahallelerden birinde muhtarlık yapıyorum ve işimiz zor. Şuanda burada birinci etap ev ve iş yerlerimiz bitmek üzere, ikinci etap ihalemizi yapıldı 280 ev ve işyerlerimiz de yapılacak. Sonra 3 ve 4'üncü etaplar şeklinde çalışmalar devam edecek. Ben yetkililerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın tepkileri çok güzel. Bir an önce yapılmasını bekliyorlar. Ekipler 3 vardiya şeklinde çalışıyor. 2026 yılında tamamlanıp teslim edilecek"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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