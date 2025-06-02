Kahramanmaraş'ta Yeniden İmar ve İhya Çalışmaları Başladı

Kahramanmaraş'ta Yeniden İmar ve İhya Çalışmaları Başladı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası büyük hasar gören şehir merkezinde imar çalışmaları hızla devam ediyor. Tarihi Demirli Çarşı ve çevresinde yeni konutlar, iş yerleri ve sosyal alanlar inşa edilecek.

Kahramanmaraş'ın merkezinde yeniden dönüşüm

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından büyük hasar gören şehir merkezinde, Tarihi Demirli Çarşı ve eski valilik çevresi başta olmak üzere geniş çaplı yeniden imar ve ihya çalışmaları başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen çalışmalar doğrultusunda şehir merkezine binlerce konut ve iş yeri kazandırılması hedeflendi. Modern yapıların yanı sıra, sosyal yaşam alanları, yeşil kuşaklar ve otopark çözümleri de projelere dahil edildi. Trabzon Caddesi'nde yıkımı tamamlanan yapılar yerini yeni, daha dayanıklı ve estetik yapılara bırakması için çalışmalar sürüyor. Müftülük Meydanı, Zübeyde Hanım Bulvarı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi gibi merkezi arterlerde temel atma çalışmaları sürerken, esnafta yeni dükkanlarına kavuşacağı tarihi beklemeye başladı. Eski valilik binasının bulunduğu alan, yeniden şehir planlamasının merkezine alındı. Bölgede 7/24 çalışmaların devam ettiği fiziksel sosyal ve kültürel anlamda şehrin yeniden ayağa kalkmasını sağlanacağı ifade edildi.

Esnaflardan Hacı Yasavul, "Allah devlete zeval vermesin yapılanın kötüsü olmaz. Kısa sürede tamamlamasını bekliyoruz. İnşaatlar da güzel olacak bekliyoruz" dedi.

Esnaflardan Faruk Yasavul ise, "Çalışan ekip hızlı ve mükemmel çalışıyorlar. Gece gündüz bir çalışma var. Tabanlar dükkan ve üst katlarının ofis olması bekleniyor. Yüzde 90'ı iş yeri olacağı söyleniyor. Biz de bayram sonrası taşınacağız, buralar da çalışmalar başlayacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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