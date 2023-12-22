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Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nde İlk Kar Yağışı

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Kahramanmaraş'ın Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde etkili olan yağmurun ardından Yedikuyular bölgesinde kar yağışı başladı. Yüksek kesimler ve kayak merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığı ise sıfırın altına düştü.

??????? Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı dolayısıyla kayak merkezi başta olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

Yedikuyular bölgesinde dün gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı kent merkezinde gece 8, gündüz 7 derece ölçüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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