Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta yaylalar rengarenk

Kahramanmaraş'ta baharın gelmesi ile birlikte açan çiçekler ile eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta baharın gelmesi ile birlikte açan çiçekler ile eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Göksun ilçesini bağlı Çatak Yaylası etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimindeki karlar, eteklerde çiçek açan bitki örtüsü ile birleşince muhteşem görüntüler oluştu.

Yaylalara gelen fotoğrafçılar ve vatandaşlar ise manzaranın fotoğrafını çekip keyfini çıkardılar.

(Fazilet Çomruk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş, Bitki, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title