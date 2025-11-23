Haberler

Kahramanmaraş'ta Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Y.S., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Y.S., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Y.S., yolun karşısına geçmek için önce kaldırımdaki butona basıp kırmızı ışığı yaktı, ardından yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye başladı. Bu sırada A.N.'nin kullandığı 46 HB 666 plakalı otomobil, Y.S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Y.S., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.S. hastaneye kaldırılırken, sürücü A.N. polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.