Kahramanmaraş'ta Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Y.S., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Y.S., yolun karşısına geçmek için önce kaldırımdaki butona basıp kırmızı ışığı yaktı, ardından yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye başladı. Bu sırada A.N.'nin kullandığı 46 HB 666 plakalı otomobil, Y.S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Y.S., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.S. hastaneye kaldırılırken, sürücü A.N. polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.