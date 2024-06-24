Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Yaya Geçidi Olmayan Yollarda Geçişe İzin Verilmedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta polis, yaya geçidi olmayan alanlardan geçmeye çalışanlara izin vermedi. Vatandaşlar, üst geçit taleplerini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta, yaya geçidi harici alanlardan geçiş yapmaya çalışanlara polis izin vermedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep- Kahramanmaraş Çevreyolu Madalyonlu Kavşak ile Arsan Kavşağı arasında yaptığı denetimde yaya geçidi olmayan alanlarda geçişlere izin vermedi.

Yolun karşısına geçmek için bölgeye gelen ve denetimi fark eden vatandaşlardan bazıları yakınlarını arayarak araçlarla geçiş yaparken bazıları da geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan bölgedeki hastane ve bankalara gelen vatandaşların bazıları ise dakikalarca mahsur kaldığı orta refüjden geldikleri istikamete tekrar dönmek zorunda kaldı.

Yolu kullanan vatandaşlar üst geçit istiyor

Özel bir hastanede hemşirelik yapan Gulshan Jafarova, 15 gün önce yolun karşısına geçerken kendisine otomobil çarptığını ve kazayı hafif yaralarla atlattığını söyledi.

Kolundan ve sol ayak bileden yaralanan Jafarova, şunları kaydetti:

"15 gün önce gördüğünüz bu yolda kaza geçirdim karşıdan karşıya geçerken araba çarptı ve ölümden döndüm. Haftada bu yolda maksimum 1-2 kişi ölüyor ve onlardan biri de ben olabilirdim yetkililerden çok rica ediyorum lütfen bu yola bir çözüm bulsunlar üst geçit yapılsın. Ben burada gurbetçiyim ailemin hala da kazadan haberi yok şu an tedavi görüyorum ve hala psikolojik ve fizyolojik olarak da kendimde değilim iyi olamıyorum. Lütfen bir an önce buraya üst geçit yapılsın. Diğer arkadaşlarımın da canı yanmasın kimse ölmesin artık. Bu yol gerçekten ölüm yolu oldu."

"Ölüm yolu oldu burası buna bir an önce dur demeleri gerekiyor"

Hastanede görev yapan hasta hakları sorumlusu Nilay Eyüpoğlu da arkadaşlarının ve hastaneye gelenlerin yolun karşısına geçerken 1 saat beklediğini söyledi.

Bu yola ivedikle üst geçit yapılmasını istediklerini vurgulayan Eyüpoğlu şöyle konuştu:

"Hemşire arkadaşımızın 15 gün önce yaptığı büyük kazada ölümden döndü şükürler olsun ki şu an hayatta kendisi ancak diğer arkadaşlarımız veya ölüm haberleri gelen insanlar arkadaşımız karar şanslı olmayabiliyor. Sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçerken üstelik sıcakların 40 derecenin üzerini görmüş olduğu bir durumda arkadaşlarımızın 1 saate yakın bir süre burada beklemeleri gerçekten çok üzücü bir durum. Bir an önce buraya üstgeçit yapılmasını istiyoruz ve artık lütfen sesimiz duyulsun istiyoruz. Ölüm yolu oldu burası buna bir an önce dur demeleri gerekiyor. Umarım en kısa zamanda bir üst geçit yapılır."

Yolun karşısına geçmeye çalışan bazı vatandaşlar ise yetkililerden bölgeye üst geçit yapılmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

 File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Bakmadan Geçme

2024 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Erbaş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? Adalar'da otobüs kaç TL 2024? İETT Adalar taksi, minibüs ve otobüs ne kadar? Adalarda toplu ulaşımda akbil geçiyor mu? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa ile Yiğit İnandı evleniyor mu? 9. Yargı Paketi taslağı ne zaman çıkıyor? 9. Yargı Paketinde af var mı, içeriği nedir? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 HAZİRAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! LGS sonuçları açıklandı mı 2024? MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor? Menengiç kahvesi nedir, faydaları neler? Menengiç kahvesi nasıl yapılıyor? Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında? MEB 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Kabine Toplantısı Gündemi: Emekliye ve memur maaşlarına zam var mı? 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Haziran Kabine Toplantısı gündemi nedir?
Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title