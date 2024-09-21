Kahramanmaraş'ta Yapılaşma İçin Yeni Tedbirler Alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarına göre, deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve 'önlemli alan' olarak ilan edilen bölgelerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşmanın oluşturulabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından üniversitelerden bilim insanlarının öncülüğünde 11 ilde geniş çaplı etüt çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde de riskli bölgelerle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda saha çalışmaları yapıldığı, fay hatları üzerindeki bazı noktalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, çalışmada, fay hatlarının deprem üretme potansiyeli ve yaşlarını ortaya koymak için bilim insanları gözetiminde alınan numunelerin daha detaylı inceleme için Londra'da bir laboratuvara da gönderildiği kaydedildi.

Söz konusu bilimsel tespitler doğrultusunda Kahramanmaraş Mikrobölgeleme Etüt Raporu'nun hazırlandığı bilgisi verilen açıklamada, Bakan Kurum'un, Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile etüt raporunu incelediği aktarıldı.

"Bölgede yerleşime uygunluk durumlarını net olarak belirlemiş olduk"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Kurum, raporun sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Sonuçlara göre, bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk. Buna göre Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla 'fay sakınım zonu' konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede, bu alanları 'uygun olmayan alan' tanımı yerine 'önlemli alan' olarak yeniden düzenledik. Dolayısıyla rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve 'önlemli alan' olarak ilan edilen bölgelerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşma oluşturulabilecek."

Bakan Kurum, "Afşar Mahallesi'nden başlayan ve Hayrullah Mahallesi'ndeki stadyum civarında sonlanan bölgeden geçen fay zonu segmentlerinde ise deprem üretme riskinin bulunduğu belirlendi, bu bölgede yapılaşma gerçekleştirilmeyecek." ifadesini kullandı.

"İmar planı revizyonları yapılacak"

Bilimsel incelemelerin sonuçlarına göre elde edilen Mikrobölgeleme Etüt Raporu kapsamında, ilgili belediyelerin imar planlarını revize etmesi gerektiğini ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, elde edilen mikro bölgeleme belirtilen yerleşimine uygunluk durumları göz önüne alınarak belediyemizce imar planı revizyonları yapılacak, plan kararı ve gerekli önlemler doğrultusunda yapılaşmaya gidilebilecektir. Bu olumlu gelişmeleri söz verdiğimiz gibi eylül ayı içerisinde milletimizle paylaşıyor, Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarımız bu yeni kararımıza dair tüm detayları il müdürlüğümüzden öğrenebilirler."

Kahramanmaraş'ta yürütülen inşa çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, 20 bin 764 ev ve iş yerinin teslim edildiğini, 45 bin 347 konut ve iş yerinin inşasının sürdüğünü aktardı.

Açıklamada, yıl sonuna kadar kentte 32 bin 255 yeni konutun daha hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.