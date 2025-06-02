Kahramanmaraş'ta Yangın Farkındalık Eğitimi ile 600 Bin Kişiye Ulaşılması Hedefleniyor

Kahramanmaraş'ta Yangın Farkındalık Eğitimi ile 600 Bin Kişiye Ulaşılması Hedefleniyor
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Kahramanmaraş'ta 500 öğretmene verilen yangın mücadele eğitimi sayesinde, öğrenciler ve ailelerine ulaşarak yangınlarla mücadele konusunda 600 bin kişinin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin orman bakımından zengin illerinden Kahramanmaraş'ta, yangın farkındalık eğitimi verilen 500 öğretmen sayesinde yaklaşık 600 bin kişiye ulaşılması öngörülüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "zincirleme eğitim modeli" kapsamında kentte görevli 500 öğretmene yangınlarla mücadele eğitimi verildi.

Proje kapsamında öncelikle öğrencilere, ardından ailelerine ulaşılması ve böylece yaklaşık 600 bin kişinin yangınlarla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, 2024 yılında il genelinde 232 orman yangını çıktığını ve 997 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangınların yüzde 89'unun insan kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini belirten Karartı, vatandaşların yangın konusunda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 500 öğretmene yangın eğitimi verildiğini aktaran Karartı, şunları kaydetti:

"Eğitim verdiğimiz öğretmenlerimiz, kendi okullarında diğer öğretmenlere aynı şekilde yangın eğitimi verecekler. Bu eğitimi alan öğretmenler de kendi sınıflarındaki öğrencilere yangın eğitimi verecekler. Öğretmenlerimiz, öğrencilere ev ödevi verecek. Öğrencilerden, annelerine, babalarına ve kardeşlerine öğretmenlerinin verdiği eğitimden bahsetmeleri istenecek. Bu sayede yaklaşık 600 bin kişiye ulaşacağımıza inanıyoruz."

İHA'larla havadan anlık müdahale

Yangınla mücadelede teknolojik imkanlardan da faydalanıldığını vurgulayan Karartı, insansız hava aracı (İHA) desteğiyle ormanların 7 gün 24 saat izlendiğini dile getirdi.

İHA'nın Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayacak şekilde görev yaptığını hatırlatan Karartı, "İHA'nın özelliği sayesinde en ufak bir ateşi koordinatlarıyla birlikte tespit edip bize bildiriyor, biz de en yakın ekibi ve helikopteri oraya yönlendiriyoruz. İHA'nın bu konuda çok büyük katkıları var." diye konuştu.

Karartı, yangınlarda kullanılmak üzere ikinci bir helikopterin göreve başladığını ve 118 orman işçisinin bu yıl görev yapmak için hazır olduğunu ifade etti.

2024'te yanan 997 hektarlık alanın tamamı ağaçlandırıldı

Orman yangınlarından zarar gören alanların ağaçlandırılması konusunda hassas ve hızlı hareket ettiklerine işaret eden Karartı, "Kahramanmaraş'ın genel alanının yüzde 37'si ormanlık alanlarla kaplı. Geçen yıl toplam 232 orman yangını çıktı ve 997 hektar orman alanı zarar gördü. Yanan 997 hektar alanın tamamı bu yıl ağaçlandırıldı." dedi.

Karartı, Kahramanmaraş'ın orman yangınlarında riskli bölgeler arasında yer aldığına dikkati çekerek, vatandaşların orman yangınlarına karşı hassasiyet göstermeleri gerektiğini ve alacakları küçük tedbirlerle birçok yangının önlenebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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