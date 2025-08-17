Kahramanmaraş'ta Yangın: Ahşap Lojmandaki Alevler Diğer Bina İle Büyüdü

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kuruma ait inşaat halinde olan ahşap lojmandaki yangının, çatıda yalıtım malzemesi ısıtılırken sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı tespit edildi.

Onikişubat ilçesinin Maarif Mahallesi'nde bir kuruma ait inşaat halindeki lojmanda 11 Ağustos'ta yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Ekipler yangına müdahale ederken, alevler yandaki binaya da sıçradı. Söndürme çalışmalarına havadan da 2 helikopter destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangında 5 katlı ahşap lojman tamamen yanarken, diğer binanın ise çatısında zarar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının çatı katında yalıtım yapıldığı sırada yalıtım malzemesinin yapışması için ateşle ısıtırken kıvılcımların çatıdaki ağaç parçalarına sıçradığı ve ardından alevlerin tüm binayı sardığı tespit edildi.