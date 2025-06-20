Kahramanmaraş'ta Yangın: 1 Yaralı, 1000 Dönüm Alan Zarar Gördü

Kahramanmaraş'ta Yangın: 1 Yaralı, 1000 Dönüm Alan Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında 1 kişi yaralanırken, bir diğer kişi dumandan etkilendi. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 1000 dönüm anız ve otluk alanı da etkisi altına aldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 kişi yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Elmalar Mahallesi'nde Ahmet Çolak'a ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yangın önce çiftlik evine ardından anız ve otluk alana sıçradı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 1000 dönüm anız ve otluk alan da zarar gördü.

Bu arada, vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor'dan Cenk Tosun açıklaması! Transfere son noktayı koydular

Süper Lig ekibi Cenk Tosun transferinde son noktayı koydu
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar
Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.