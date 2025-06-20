Kahramanmaraş'ta Yangın: 1 Yaralı, 1000 Dönüm Alan Zarar Gördü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 kişi yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Elmalar Mahallesi'nde Ahmet Çolak'a ait ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yangın önce çiftlik evine ardından anız ve otluk alana sıçradı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 1000 dönüm anız ve otluk alan da zarar gördü.

Bu arada, vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.