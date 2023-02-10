Kahramanmaraş'ta yağma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ta yağma girişiminde bulunan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta yağma girişiminde bulunan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda, depremde yıkılan bir binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşlar, enkazda değerli eşya alarak uzaklaştığını iddia ettikleri kişiyi kovalamaya başladı. Vatandaşların şüpheliyi linç etmeye çalıştığı esnada polis ekipleri, havaya ateş etti. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Azerbaycan Güncel Haberler

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