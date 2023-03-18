Kahramanmaraş'ta yağış etkili oldu
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Kahramanmaraş'ta yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş'ta yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde görülen gök gürültülü sağanağın ardından Alpaslan Türkeş, Dr. Sait bulvarlarıyla Kayseri Yolu üzerinde su birikintileri oluştu.
Vatandaşların sokaklarda yürürken zorluk çektikleri görülürken, araçlar da trafikte güçlükle ilerledi.
Ani bastıran yağmurun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken sulara müdahale etti.
Polis ekipleri, caddelerde ve özellikle alt geçitlerde araç sürücülerini uyardı.
Kaynak: AA / Güncel