Kahramanmaraş'ta Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalındaki bir evde silah bulunduğu ihbarını aldı.

Ekiplerce zanlının adresinde yapılan aramada, uzun namlulu tüfek ile 2 şarjör ve 33 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.