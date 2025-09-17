Kahramanmaraş'ta Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evde uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalındaki bir evde silah bulunduğu ihbarını aldı.
Ekiplerce zanlının adresinde yapılan aramada, uzun namlulu tüfek ile 2 şarjör ve 33 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel