Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 40 Tutuklama

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Kahramanmaraş'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 86 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 40'ı tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 86 zanlıdan 40'ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 86 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ile 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı diye tabir edilen tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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