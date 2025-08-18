Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Trafiği: Dur İhtarına Uymayan Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uygulama noktasındaki 'dur' ihtarına uymayarak bir polis memuruna çarpan Ö.C., uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan ve bir polis memuruna çarparak kaçan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ö.C. Gaziantep yolu üzerindeki uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymadı.

Ö.C, ihtarı yapan polise aracıyla çarptıktan sonra aracındaki uyuşturucu maddeyi atarak uygulama noktasından kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonrasında yakalanan sürücünün evinde yapılan aramada 141 gram sentetik uyuşturucu ile 9 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, ancak Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

