Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan A.M.D. tutuklandı. Zanlının üzerinde uyuşturucu madde bulundu.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda A.M.D. suçüstü yakalandı. Zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel