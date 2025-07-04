Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta yapılan narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen D.Ü. tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada 44.187 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezindeki bir adreste uyuşturucu madde sattığını belirlediği D.Ü'yü suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 44.187 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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